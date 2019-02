Dolní Dvořiště - Dolnodvořišťský masopust pořádá Masopustní sdružení v Dolním Dvořišti. V 8 hodin začíná koleda, a to včetně dětské, před OÚ v Dolním Dvořišti. Do 18 hodin Masopustní koleda obcí. Od 20 hodin masopustní zábava v Selském dvoře, hraje Jihočeská muzika. Ve 21 hodin Pánský věneček, ve 22 hodin dámský věneček a od 23 do 24 h pohřbívání Masopusta na sále. Zábavu na sále doprovodí salvy z děla.