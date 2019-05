Dračí lodě na Lipně

Lipno nad Vltavou – Dračí lodě Lipno a zahájení sezony - v sobotu 18. května se v Lipně nad Vltavou uskuteční oficiální Zahájení letní turistické sezóny, kde se pojede otevřený závod dračích lodí Lipno Dragon Boat Race 2019. Závod je určen široké veřejnosti a program , který aktuálně chystáme, bude opět skvělý.

„Program bude opravdu nabitý. Pro dětské návštěvníky je připravena pohádka z dílny lišáka Foxe, divadelní představení potulného čajovníka, nebo tvůrčí námořnická dílna ateliéru NeTvor či malování na keramiku s LaDílna. Skupina BudeCirkus předvede závěsnou akrobacii, kterou si děti budou moci vyzkoušet v rámci workshopu. Večer vystoupí příbramská ska-funková skupina Pakáš a českokrumlovští folk-rokeři Dark Blue Elephants,“ zve na Dračí lodě mluvčí Lipna Vojen Smíšek. Celý den bude k dispozici také dětská dračí loď, na které se děti vypraví na nedaleký Králičí ostrůvek, nebo nafukovací atrakce a slackline.

Závody dračích lodí se již staly lipenskou tradicí a posádky se letos vydají na hladinu již pojedenácté. Každá loď, zdobená dračí hlavou a ocasem, přitom veze dvacet pádlujících, kteří jí pohánějí kupředu, bubeníka udávajícího rytmus a zkušeného kormidelníka, který loď bezpečně naviguje až do cíle. Právě kormidelníka společně s lodí poskytuje posádkám Česká asociace dračích lodí, která je spolupořadatelem akce. „Díky tomuto servisu se do závodu mohou přihlásit také amatérské týmy, které nemají vlastní loď. Některé firmy to berou jako společný teambuilding,“ vysvětluje Vojen Smíšek. Závod se jede systémem pavouka přes jednotlivé rozjížďky až do finále, kde se bojuje doslova o setiny. „Ti nejlepší zvládnou dvě stě metrů dlouhou trať zajet pod 50 sekund. Jet na lodi nebo se jen dívat a fandit finalistům je skvělý zážitek,“ říká Smíšek.