Egon Schiele Art Centrum slaví 25 let, chystá bohatý program - a zdarma

Český Krumlov - V těchto dnech je tomu 100 let, co byla založena Republika Československá. Zároveň uplynulo 100 let od předčasné smrti malíře Egona Schieleho. A je to 25 let, co českokrumlovské Egon Schiele Art Centrum otevřelo pro veřejnost.

U příležitosti těchto výročí Centrum pořádá víkendovou slavnost s programem pro veřejnost. Po oba dva dny bude na všechny výstavy volný vstup!

Doprovodný program:

sobota 3.11.2018

11:00 - výstava Evy Prokopcové, komentovná prohlídka s umělkyní

12:00 - výstava Marie Blabolilové, komentovaná prohlídka s umělkyní

14:00 - výstava Toybox, komentovaná prohlídka s umělkyní

15:00 - tvůrčí dílna pro děti s Toybox

17:00 - z nově vydané novely Skica dvou dívek (tužka na papíru) čte její autor Jiří Hájíček

neděle 4.11.2018

10:00 - výstava Ikuko Miyazaki, setkání s japonskou umělkyní (za přítomnosti tlumočnice Naoko Procházkové), příprava a ochutnávka japonských čajů

11:00 - výstava Magdaleny Rajnišové, komentovaná prohlídka s umělkyní

12:00 - Bernadette Huber: videoart.

Ochutnávky speciálního rakouského piva Egona Schieleho.