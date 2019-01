Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově

Český Krumlov - Kulturní centrum Egon Schiele Art Centrum sídlí ve starobylém komplexu budov bývalého městského pivovaru ze 16. století. Celoročně zde můžete navštívit nejen výstavu o životě a díle Egona Schieleho (1890-1918), jehož matka, Marie Soukupová (1862-1935) se v Krumlově narodila (k vidění jsou kresby, grafiky, vlastní umělcův nábytek, osobní dopisy, vizitky, desítky fotografií, genealogie Schieleho předků, dokumentace o krumlovských pobytech a motivech na jeho obrazech a kresbách), ale hlavně konají výměnné výstavy klasického a současného umění 20. a 21. století.

Široká 71, 381 01 Český Krumlov | tel: +420 380 704 011 | fax: +420 380 711 191

otevřeno: út - ne 1000 - 1800 | Vstupné

Kontakt: office@schieleartcentrum.cz

Vstupné

plné vstupné

180 Kč





zlevněné vstupné:



studenti a hendikepovaní lidé (po předložení průkazu) 90 Kč

senioři (nad 65 let) 130 Kč

rodiny (2 dospělí a max. 3 děti) 420 Kč

děti do 6 let zdarma

děti 6 - 15 let 60 Kč



skupinové (nad 10 osob):



dospělí

130 Kč/os

senioři

100 Kč/os

studenti

70 Kč/os

průvodce (nad 10 osob)

vstupenka+50 Kč



Jedna vstupenka platí na všechny výstavy.

Platby hotově i kartou.

Prohlídky s průvodcem po předchozím objednání.

HISTORIE VZNIKU

Vznik Egon Schiele Art Centra - 1992/93 - je dílem soukromé iniciativy tří osob, které se v mimořádné situaci po pádu železné opony mezi východní a západní Evropou velmi zasadily za realizaci myšlenky mezinárodního kulturního centra v jednom z nejkrásnějších renesančních měst Evropy.

K realizačnímu týmu Egon Schiele Art Centra patří:

Serge Sabarsky, USA (1912 - 1996) - jeden z nejznámějších sběratelů umění, odborník na expresionismus, zejm. na umění Egona Schieleho, specialista na organizaci výstav. Od Sabarského smrti v roce 1996, je jeho snaha představovat umění co nejširšímu publiku, realizována na jeho památku českokrumlovským Schieleho Centrem.

Gerwald Sonnberger, (Rakousko), do roku 2000 ředitel pasovského Muzea Moderního Umění, do roku 2001, kdy předčasně umírá i ředitel Nadace Egona Schieleho v Českém Krumlově a "Neue Galerie New York – Museum For German And Austrian Art".

Hana Jirmusová, (Česká republika), ředitelka Egon Schiele Art Centra

Pro plánované kulturní centrum byl jako vhodný zvolen starobylý komplex budov bývalého městského pivovaru ze 16. století. Dle idejí a koncepce Gerwalda Sonnbergera, ve spolupráci se Sergem Sabarskym a Hanou Jirmusovou se podařilo historické budovy, které byly v krajně dezolátním stavu, s mezinárodní pomocí v rekordním čase pouhých jedenácti měsíců, částečně opravit a v listopadu 1993 s výstavou Egona Schieleho zpřístupnit veřejnosti.

Vedle dokumentace o životě a díle Egona Schieleho a celoroční výstavy jeho prací nabízí Egon Schiele Art Centrum na ploše 3.000 m2 výměnné výstavy klasického a současného umění 20. století. V části muzejního komplexu vznikla řada velkorysých ateliérů pro delší studijní a pracovní pobyty mladých umělců z východní i západní Evropy; ateliéry jsou pronajímány ministerstvům kultury nebo uměleckým institucím různých zemí na deset let; k dispozici je též apartmá pro spisovatele. Muzeum doplňuje rozsáhlý muzejní obchod a tradiční kavárna s českými specialitami pro umělce a milovníky umění s odpovídající atmosférou.

Projekt Egon Schiele Art Centra mohl být realizován díky finanční podpoře z několika stran:

Město Český Krumlov dalo k dispozici budovy a spolu s Ministerstvem kultury ČR a Jihočeským krajem podporovalo rekonstrukci těchto památkově chráněných budov. Z rakouské strany byla poskytnuta zásadní podpora Spolkovým ministerstvem pro školství a kulturu ("KulturKontakt") a Spolkovým ministerstvem zahraničí. Další příspěvky poskytlo např. hesenské Ministerstvo pro vědu a umění a řada soukromých firem a podnikatelů.

Od otevření v roce 1993 se Egon Schiele Art Centrum stalo mezinárodně uznávanou a velmi navštěvovanou institucí. Projekt je čistě soukromou iniciativou, závislou na mimořádném nasazení několika jedinců, na pomoci ze zahraničí, na sponzorech a přátelích.

Bez ohledu na způsob a výši podpory patří náš dík každému, kdo s nadšením jakkoliv projekt podpořil.