Fotografie staré Šumavy od průkopníka oboru

Horní Planá – Na besedu „Šumavské album Jana Kopeckého“ můžete zajít v pátek od 19 hodin do kavárny U Tří koček v Horní Plané.

Badatel Luděk Němec představí dílo průkopníka fotografie Jana Kopeckého z Vimperka, jednoho z prvních velkých fotografů jihozápadu Čech, který před 130 let nasnímal unikátní a dnes už zcela zapomenuté album fotografií Šumavy. „K vidění bude několik desítek jedinečných fotografií ze staré Šumavy. Přijďte nahlédnout do minulosti oblasti, ve které žijete,“ zve Lucie Roubínová, ředitelka KIC Horní Planá, které akci pořádá. Vstupné je 40 korun.