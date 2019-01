Fotoklub zve na vernisáž do divadelní galerie

Český Krumlov - Fotoklub Český Krumlov si Vás dovoluje pozvat v rámci oslav 100 let České republiky do Fotogalerie v Městském divadle Český Krumlov (Horní ulice č. p. 2, Český Krumlov) na vernisáž unikátní výstavy "LEGIONÁŘI". Fotografie byly zpracovány z ojedinělé sbírky kolorovaných skleněných diapozitivů. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 2. října 2018 od 18.00 hodin. Výstavu uvede Mgr. Vladimíra Podaná, odborná pracovnice Regionálního muzea v Českém Krumlově. Fotogalerie je otevřena denně 11.00–22.00 hodin a výstava potrvá do 29. října 2018