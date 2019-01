Horní Planá – Halloweenské hrátky v hornoplánském KIC jsou od 17 do 19 hodin. Jsou to hrátky pro všechny děti, aneb zábavný podvečer ve stylu Hallowenu. Poté bude následovat oblíbená akce Spaní dětí v knihovně, které je určeno pro děti od 7 let. Čekají je knížky, soutěže, hry a pohádka na dobrou noc.