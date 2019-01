Herec Lukáš Hejlík má v divadle scénické čtení na téma úskalí rodičovství





Co by měl můj syn vědět o světě? Tuto otázku si klade stejnojmenná kniha Fredrika Backmana, ze které bude předčítat herec Lukáš Hejlík. Autor knihy vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého století v půvabné knize plné upřímných obav a nepodmíněných vyznání lásky, která zasáhne srdce všech rodičů, a to dokonce i těch budoucích, potencionálních. Poprvé bude v LiStOVáNí účinkovat jen jeden herec; Lukáš Hejlík je stejného věku jako Fredrik Backman a má stejně starého syna.

Autor o svém díle říká: „Tato kniha je především o snaze být dobrým rodičem. Protože chci, abys věděl, že jsem se vážně snažil úplně nejvíc, jak jsem uměl. Nikdo negooglil tolik jako já.“

A Lukáš Hejlík dodává: „Ta ztracenost otců při nakupování! To, jak dětské hraní nemá logiku a jak se ji snažíte v pět ráno, když on vstane tak živě a vy tak mrtvě, najít, jak ji přímo vyžadujete! To, jak se snažíme být nejlepšími rodiči, a to, jak víme, že to nezvládáme. A nezvládneme.“

Jde o jedno z nových nejúspěšnějších scénických čtení řady LISTOVÁNÍ.cz. Scénické čtení Listování.cz zaručuje zábavnou, ale i velmi inspirativní podívanou.

Délka představení je asi 60 minut a jednotné vstupné 100 korun.