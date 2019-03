Český Krumlov – Oblíbená herna stolních her se koná v pátek 22. března v divadelním klubu Ántré. Tradiční herna s desítkami deskových, karetních, kostkových a dalších společenských her pro všechny od 2 let po dospělé. Kavárna plná starších i nových her z herny, půjčovny a prodejny. Přijďte si zahrát!