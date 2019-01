Historik Pavel Mörtl má přednášku v kaplické kinokavárně

Kaplice - V úterý je od 17 hodin v kaplické kinokavárně beseda s Pavlem Mörtlem na téma "Kaplicko po vzniku Československé republiky v říjnu 1918". Pavel Mörtl zabrousí do mnoha témat, jako byl nesouhlas německého obyvatelstva s připojením k nové republice, odpor polovojenské organizace Volkswehr, boj o Kaplici a okolí, čs. vojáci pod velením setníka Čeňka Sagnera obsazují Kaplici počátkem prosince 1918, návrat prezidenta T. G. Masaryka vlakem do vlasti po čtyřletém exilu, vítání na nové státní hranici v Horním Dvořišti 20. prosince 1918, odjezd přes Kaplici a Velešín do Českých Budějovic (Masarykova první noc ve vlasti).