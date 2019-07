Hledám milence, zn. spěchá!

Jaroslav je neúspěšný malíř po padesátce. Po dvaceti letech manželství s podnikatelkou Miladou však na něj přišla druhá míza, a tak se schází s mladou milenkou Anetkou. Se svou manželkou, která jej již ničím kromě peněz nepřitahuje, by se nejraději rozvedl, ale pak by ztratil dobré finanční zázemí. A mladé milenky, Anetka vůbec není výjimkou, jsou v tomto směru přece dosti náročné a vynalézavé. Jaroslav s Anetkou vymyslí variantu, jak se rozvést a přesto z toho získat dost peněz. Jaroslav by měl svou ženu přistihnout při nevěře, přitom vše zdokumentovat, a pak bude hračkou při rozvodu vysoudit polovinu majetku a její firmy. Aby měli milenci vše pod kontrolou, vyšlou na Miladu podplacené milence-provokatéry. A to by bylo, aby ji Jaroslav alespoň při jedné nevěře nepřistihl! Lucie Linhartová, Eva Decastelo, Vlasta Korec, Michal Kavalčík, Jindra Kriegel, Bořek Slezáček a Josef Hervert diváky pobaví, rozesmějí a navodí bezva náladu. ,,Těšíme se, že se návštěvníci pobaví a užijí si veselý večer'', říká Karel Troják, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu a dodává: ,,Zveme všechny na představení, které divadelní zájezdová společnost Artur hraje po celé republice a všude má velký úspěch.'' Vstupenky za cenu 200,-Kč jsou k dispozici v Infocentru ve Vyšším Brodě, Náměstí 104. tel.: 724 336 980, 380 746 627, mail: infocentrum@mestovyssibrod.cz.