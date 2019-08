Hořické kulturní léto míří do finále, nenechte si ujít Hořické trhy plné řemesel, dobrot a zábavy. Jak je zvykem z předchozích let, součástí budou tvořivé dílničky pro děti a dospělé, soutěže a také doprovodný kulturní program. Večer poté na akci naváže koncert kapel Papouškovi sirotici a Chlapi v sobě. Trhy se konají od 9 do 18 hodin.