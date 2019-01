Hrad Dívčí Kámen jednou je jednou z nejrozsáhlejších památek u nás

Třísov/Holubov - Hrad Dívčí Kámen je monumentální romantická zřícenina rozprostřená na vysoké skále v překrásné přírodě nad soutokem Křemžského potoka a řeky Vltavy mezi městy České Budějovice a Český Krumlov.

Zřícenina hradu Dívčí Kámen ztělesňuje harmonii historie a přírody. Místo umocňuje těsná blízkost keltského oppida, které se významem a velikostí řadí k evropským unikátům.

Hrad byl založen rodem Rožmberků v roce 1349 a týmž rodem opuštěn roku 1506.

Po 500 letech od opuštění rodem svých zakladatelů přešel do vlastnictví obce Křemže.

Dívčí Kámen je jednou z nejrozsáhlejších a nejlépe dochovaných středověkých památek v České republice. Vzledem ke spojení skalního útvaru, meandrujících vodních toků i zásahu člověka je tato oblast velmi pestrá z botanického i zoologického hlediska. Proto byla oblast hradu vyhlášena přírodní rezervací, která je zároveň součástí CHKO Blanský les.

Návštěvní doba Hrad je přístupný celoročně – denně od svítání do soumraku.

Soumrak = přestáváte moci číst noviny s běžným tiskem. Svítání = již můžete číst noviny s běžným tiskem. Jste-li na hradě, do soumraku hrad odpusťte!

Vstupné

Na hradě je vybíráno vstupné:

Dospělí 60 Kč

Děti do 6 let zdarma

Děti 6–15 let 30 Kč

Studenti s průkazkou 15–26 let 50 Kč

Senioři nad 65 let 50 Kč

Organizované skupiny do 6 let 10 Kč

ZTP do 18 let zdarma

ZTP nad 18 let 30 Kč

Držitelé průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P zdarma

Celoroční vstupné pro časté návštěvníky – k dostání u stánku:

Dospělí 150 Kč

Studenti, senioři nad 65 let 120 Kč

Děti 6–15 let 80 Kč

Děti do 6 let a držitelé průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P zdarma

Není-li u stánku obsluha, naleznete ve stojánku tištěné průvodce. Při odchodu ji vraťte do stojánku.