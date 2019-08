In the Summer na koupališti v Kaplici

In the Summer Kaplice. Přijď se s námi 16.8. hodit do letní prázdninové pohody od 12 hodin na koupališti v Kaplici. Den plný skvělé hudby, míchaných drinků, grilování a večerní open air party s Dj’s !

Laser a mlhová show

◾ 6 DJs

◾ Velký párty bazén

◾ Speciální Mojito Bar

◾ Grilování

◾ Soutěž o náramky a čepice Finlandia

◾ Hostesky Kiss rádia

◾ Možnost stanovaní přímo u párty areálu

Na místě možnost občerstvení formou klobás a masa. K pití poté pivo, cider, míchané nápoje (alko/nealko) a ostatní nealkoholické nápoje. Vstup 80 Kč

Připravujeme pro vás velký party bazén pro tancování.

Kiss patrolky Radio Kiss budou rozdávat v průběhu dne dárky.