Ivan Hlas na Stezce korunami stromů

Lipno nad Vltavou - Ivan Hlas, legenda českého bigbeatu, má noční koncert na Stezce korunami stromů, a to v úterý 16. 7. od 20 do 22 hodin. Doprovodí ho Olin Jaroslav Nejezchleba na violoncello a kytarista Norbi Kovács.

Noční koncerty se konají každé prázdninové úterý od 20:00 do 22:00 hodin a jsou v ceně vstupného na Stezku korunami stromů. Stezka je během koncertů otevřena až do 23:00, tobogán je v provozu do 20:00. Poslední jízda lanovkou zpět na parkoviště je ve 23:15.