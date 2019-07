Jiří Schmitzer ve Vyšším Brodě

Vyšší Brod - Písničkář a herec, který si získal velkou popularitu svými koncerty, recitály s kytarou a jeho vlastními písněmi. Sám o své hudbě mluví jako o acoustic-punku, ale berme to s mírnou nadsázkou, protože díky své nezařaditelnosti na jeho koncerty chodí jak rockeři, tak milovníci folku či divadelní příznivci. Některé jeho písně již doslova zlidověly, rozesmějí i pobaví. (Hrdlo prdlo, Bynďa, Japonec, Když se zeptáš němého, Máte na to...) Mezi písněmi Jiří provází koncertem s kouzlem a vtipem jemu vlastním. Máte se na co těšit!

Svou tvorbou vás Jiří Schmitzer provede v krásném prostředí vyšebrodského opatství, v gotickém sklepení s úžasnou akustikou. Vstupenky prodává Infocentrum Vyšší Brod, Náměstí 104, tel.: 380 746 627, 724 336 980, mail: infocentrum@mestovyssibrod.cz.