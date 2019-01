Kam v srpnu s turisty z KČT START

Český Krumlov - Program KČT „Start“ z.s. na měsíc srpen 2018, více na www.krumlov-net.cz/kct.

St 1.8. Nové Údolí 5 km Vede J. Kölblová

Odjezd vlakem v 9.05 do Nového Údolí. Odtud na Špičácké sedlo a zpět do Nového Údolí.

Návrat vlakem 15.21

St 1.8. Na kole do Rožmitálu 65 km Vede F. Gutwirth

Sraz na parkovišti u měst. úřadu v 9 hod. Přídolí-Zahořánky-Zahrádka – Rožmitál- Metlice-Přízeř-

Zátoň-Přídolí-ČK.

Čt 2.8 Houbařská výprava do Blanského lesa 10 km Vede A. Volfschützová

Odjezd z AN ČK v 8 hod. na zast. Vyšný osada. Nezn. cestami do míst, kde rostou houby. Návrat

pěšky nebo aut. MHD v 12 hod.

So 4.8. Na kole na Svatý Jan n. Malší 60 km Vede L. Kuchtová

Sraz u Trojice v 8 hod. Srnín-Zl. Koruna-Štěkře-Černice-Mojné-Skřidla-Velešín-Sv. Ján- DlouháVýheň-Netřebice-přes

Háj do Dolní Pláně-Zubčice-Přídolí-ČK.

Po 6.8. Výbor KČT "Start" z.s., začátek ve 14 hod.

Út 7.8. Severozápadní část Blanského lesa 12 km Vede Vl. Pražák

Odjezd vlakem z ČK v 8.14 do Holubova. Pěšky Holubov - Krásetín Vyhlídka - U sloupu -

U tunelu - rezervace - po M zn pod Hřibový vrch - křižovatka cest do Chlumu - Horní Moučka

- po Z zn do Holubova (obč.). Návrat vlakem do ČK v 14.52, 15.47,16.38

St 8.8. Do Krásetína 6 km Vede I. Podholová

Odjezd vlakem v 8.14 hod Křemže. Kolem rybníka, perníkové chaloupky do Krásetína -

posezení "U Ševců". Návrat vlakem.

Čt 9.8. Na granátky pod Dívčí kámen do 12 km Vede M. Amchová

Z ČK vlakem v 8.14 do Holubova. Po Ž zn podél Křemežského potoka až k jeho ústí do Vltavy.

Zde hledání a lovení v potoce české granáty. Pak po Č zn a Z zn do Vrábče, obč. Zpět vlakem

v 12.31 nebo 14.45

So 11.8. Do pěkné hospůdky na kole 52 km Vede L. Kuchtová

Sraz u Trojice v 8 hod. Srnín-Plešovice-Třísov-Holubov-Mříčí-Bohouškovice-Bohouškovická

myslivna-Horní Vít-Habří-Kvítkovice-Čakovec (hospůdka) – zpět Kvítkovice-Habří-Lipí-HradceVrábče-Adolfov-Dívčí

Kámen-Třísov-Plešovice-Srnín-ČK.

Po 13.8. Štáb pochodu Krajem pětilisté růže. Začátek v 14.30

Út 14.8. Z Chotýčan na Borek do 12 km Vede A. Křížová

Odjezd vlakem v 8.14 do ČB a dále vlakem v 9.25 do Chotýčan. Po Ž zn a nezn. cestou na

Z zn, důl Etna, na Kyselé vodě - kolem potoka a dále na autobus MHD Borek - pošta.

Pěšky Lanovkou k nádraží na vlak.

St 15.8. Akce "10x PŘÍDOLSKO vždy jinudy". Přídolsko č. 1 6 km Vede V. Wimmerová

Odjezd autobusem z AN v 12.50 do Přídolí. Přes Machovice a lesem do Č.Krumlova (houby

asi nebudou, ale kdysi rostly) Zpět pěšky.

Čt 16.8. - So 18.8. 50. ročník pochodu "Krajem pětilisté růže" v Českém Krumlově

Slavnostní zahájení na náměstí v Č.Krumlově v 8 hod.

16.8. – 1. etapa - Kleť z jiné strany. Trasa 10 nebo 23 km

17.8. – 2. etapa – Po Fritschově stezce. Trasa 14 nebo 20 km.

18.8. – 3. etapa - Z Ktišky vojenským prostorem. Trasa 10 nebo 21 km.

Přihlášky J. Kölblová, tel. 739 089 051. Členové Startu neplatí startovné.

Út 21.8. Z Rožmberka do Vyššího Brodu 11 km Vede H. Šestáková

Odjezd z ČK v 6.10 do Rožmberka. Pěšky Přízeř - Žumberský kopec - Kraví hora -Vyšší Brod.

Zpět autobusem v 12.35

St 22.8. Do Horní Plané přes Jelm 6-7 km Vede V. Wimmerová

Odjezd vlakem v 9.05 do Žlábku. Žlábek (ves) - Jelm - Štifterova vyhlídka - Horní Planá (obč.)

Návrat vlakem v 13.59 nebo 16.09

St 22.8. Kousek za hranice na kole 50 km Vede V. Augustin

Vlakem v 6.05 do Nové Pece. Klápa-Sonenwald-po kanálu Grünwald – Josefův Důl -

Bližší Lhota – Horní Planá. Vlakem zpět.

So 25.8. Královským hraničním hvozdem 10 nebo 14 km Vede L. Kuchtová

Odjezd ČK AN v 6.30, zast. Špičák, Kájov, Chvalšiny, přes Železnou Rudu, Eisenstein do

Lohbergu. Pěšky po Z zn na vrchol Ostrého /z P 5 km/. Pak po hranici na Svaroh a

na P Scheiben 9 km. Kdo nebude chtít jít celou trasu, vrátí se z Ostrého zpět do Lohbergu

5 km na P. Nezapomeňte se pojistit. Návrat 20 - 21 hod.

Cena: člen 150,-, nečlen 250,-

Út 28.8. Svéráz - Malšín 10 km Vede V. Augustin

Odjezd z ČK AN v 5.50 do Světlíka, přestup na autobus do Svérázu. Pěšky Svéráz - Hajmín -

Dolní Světlá - Malšín. Zpět autobusem v 12.25 nebo 15.55, přestup ve V. Brodě.

St 29.8. Přídolsko č. 2 Práčov - Zátoň 5 km Vede V.Wimmerová a F. Mleziva

Odjezd autobusem z AN v 12.50 do Práčova. Odtud po Č do Zátoně. Návrat autobusem v 17.02

St 29.8. Na kole z Rožmberka do Č.Krumlova 40 km Vede L. Kuchtová

Z ČK aut.nádraží v 8.40 (ověřit) cyklobusem do Rožmberka. Hrudkov-Vyšší Brod-žel. stanice Čertova.Stěna

-Větrná-Nahořany-Zátoň-Zátes-Spolí-ČK



Čt 30.8. Nově značená cesta do Vidova do 12 km Vede A. Křížová

Vlakem do ČB v 8.14. Aut. MHD č. 11 v 9.42 do St. Hodějovic. Po Č zn na rozc. Hůrka, kde začíná Ž zn

a po ní do Vidova (obč.). Dále po M zn nebo přes tůně u Špačků na Již. zast. Odj. v 15.25 nebo 16.17 do ČK.