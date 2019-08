Kaplické slavnosti

Kaplice - V pátek a v sobotu se v kaplickém městském parku konají slavnosti.

Program:

PÁTEK

16.00 - 19.30 Rozloučení s prázdninami pro děti

Úkoly propojené hrou na stanovištích s filmovými a komiksovými hrdiny ...

- dárkové balíčky ve stánku Jednoty DS Kaplice

20.00 Řazení průvodu před kulturním domem

21.00 VEČERNÍ KOSTÝMOVANÝ PRŮVOD S LOUČEMI

věnovaný tématu magie a mystiky, do průvodu zveme i veřejnost s lampiony nebo lucernami (lucerny můžeme zapůjčit)

Průvod projde kolem náměstí do parku, v parku ohňová show

21.30 DISCO v pivním stanu do 02.00 hodin

SOBOTA

13.00 - 17.00 Aristokratická a lidová zábava hraběte Buquoye

Žonglování praporem, Škola šermu, Obří desková hra, Barokní posezení v trávě, Lukostřelba, Kuželky, Výcvik mušketýrské gardy, Projížďka na koni. Jezdecký trenažér, Molitanová bitva, Ukázky řemesla kaplického kata. Filmová zbrojnice aneb vyfoťte se ve zbroji známého filmu, Fotokoutek: vyfoťte se v romantickém kostýmu rodiny Buquoyů

Hlavní scéna letní amfiteátr

13.00 Slavnostní zahájení

- Šermířská a „žonglérská” představení na pódiu

- Módní přehlídka slavných filmových hrdinů

- Stylová kapela ...

17.30 ONDŘEJ RUML a GOOD TIMES BIG BAND - swing, funky

20.00 BALAGE BAND feat. Tereza - OTA BALAGE - big-beat

22.00 QUEEN MUST GO ON – revival, pop

23.30 TLUSTÁ BERTA – rock

Pivní stan

12.00 JIŽANI - dechová hudba

15.00 DIXIE OLD BOYS - jazz a světové evergreeny

17.30 GIN F# - rock

19.30 FONTANELA - blues rock

21.00 DĚTSKÝ POKOJÍČEK - pop-folk

22.30 ROCK BAND - rock

změna programu vyhrazena