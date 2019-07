Kaplický beach na koupáku

Kaplice - Druhý ročníku turnaje v beachvolejbale se koná v sobotu 17. srpna od 9 hodin v arelu kaplického koupaliště.

KDO BUDE HRÁT: trojčlenné týmy ve dvou kategoriích:

I. kategorie "Nadšení amatéři"

- všichni milovníci tohoto krásného sportu z řad "úplných amatérů"

II. kategorie "Skoro profíci"

- volejbalisté se závodními zkušenostmi z nižších soutěží do úrovně KP

STARTOVNÉ: „Balíček dobrot" dle vlastního uvážení a výběru, minimálně v hodnotě 200 Kč

CENY: diplom pro každé družstvo, medaile pro členy družstev na 1. - 3. místě,

„Balíček dobrot” - dle vlastního výběru v závislosti na konečném pořadí v turnaji

PŘIHLÁŠKY: do 15.8. 2019 do 18:00 na kontaktech 739 022 480, mistostarosta@mestokaplice.cz

POZNÁMKA: "Větru dešti neporučíme" - v případě nepříznivých klimatických podmínek může být turnaj zrušen