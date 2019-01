Káťa a Škubánek v kaplickém kině

Kaplice - V pátek 9. listopadu můžete vzít děti od 17 hodin do kina v Kaplici na divadelní pohádku Káťa a Škubánek v provedení Divadla Věž.

Káťa a Škubánek, to je poeticky laděná pohádka o flekatém pejskovi Škubánkovi a jeho roztomilé paničce Kátě! Těšit se můžete na zápas v boxu, výlet do zoologické zahrady anebo třeba na oslavu Škubánkových narozenin! Mimo to se také bude konat velká školní výstava, ve které se bude soutěžit o nejlepší sádrovou sochu! Zpovzdálí to všechno bude pozorovat všudypřítomný a nenapravitelný kocour Luciáš, který Škubánka nemá rád a tak se mu všemožnými způsoby bude snažit uškodit, až se mu to nakonec vymstí. Představení trvá hodinu a kromě rozmanitých zvuků v něm uslyšíte i dvě dynamické písničky, které složil Jan Zrzavý a Tomáš Mixa.



Námět: Hana Lamková – Káťa a Škubánek. Scénář: Martin Kudlička. Scéna a Kostýmy: Eva Peřinová. Hudba a zvuk:Jan Zrzavý, Tomáš Mixa.

Hrají: Vlastimil Strubl a Kateřina Sikorová. Namluvené role: Martin Kudlička, Jan Zrzavý, Jaroslav Slunéčko a Josefína Pokorná. Režie: Vlastimil Strubl.