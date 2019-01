Klášterní koncerty ve Vyšším Brodě: Střihavka, Žalman, Načeva a Pavlíček

Vyšší Brod - Ve středu 4. července startuje ve Vyšším Brodě letní multižánrová série Klášterní koncerty 2018. Hned pro první koncert si organizátoři připravili lahůdku. Ve vyšebrodské klášterní zahradě se se svými největšími hity představí fenomenální Kamil Střihavka.

První tóny v rámci série si bude možné vychutnat v klášterní zahradě ve středu 4. července v 19 hodin, tedy v předvečer dvou státních svátků. „Kamil Střihavka s kapelou Leaders u nás zahraje exkluzivní akustický set. Fanoušci si tak poslechnou všechny zásadní hity v trochu jiných aranžích. Určitě to bude skvělý zážitek,“ přibližuje vedoucí vyšebrodského MěKZ Karel Troják. Vstupenky je možné koupit v předprodeji v Turistickém informačním centru ve Vyšším Brodě. „Předprodej probíhá až do středy do 15 hodin. Vstupenky ale budou k dispozici i na místě,“ dodává Troják.

V rámci Klášterních koncertů 2018 vystoupí ve Vyšším Brodě ještě folková legenda Žalman Lohonka a známý kytarista Michal Pavlíček s Monikou Načevou. „Žalman se u nás zastaví 19. července v rámci svého tour k padesáti létům na scéně. Potom se koncerty přesunou z klášterní zahrady do gotických sklepení opatství, ve kterých 2. srpna vystoupí duo Pavlíček-Načeva,“ upřesňuje ještě Troják.

Klášterní koncerty 2018

4. 7. 2018, 19.00 hod., klášterní zahrada

Kamil Střihavka & Leaders Acoustic Band

Vstupné: 300,- / 350,-

19. 7. 2018, 19.00 hod., klášterní zahrada

Žalman Lohonka a spol.

Vstupné: 200,- / 250,-

2. 8. 2018, 18.00 hod., gotické sklepení kláštera

Michal Pavlíček a Monika Načeva

Vstupné: 300,- / 350,-