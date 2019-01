Knihovna představí knihu od Seidelů, Krumlov, město pod věží

Český Krumlov - Zajděte si v pondělí do městské knihovny na představení zbrusu nové knihy, již třetí z úspěšné série Seidelova Šumava. Knihu představí osvědčený autorský tým Mgr. Zdena Mrázková, MBA, Ing. Petr Hudičák a Mgr. Jindřich Špinar. Na fotografiích z Fotoateliéru Seidel, ale i jiných autorů, je zachycena dávná podoba Českého Krumlova, jeho pitoreskních uliček i obyvatel v závěru 19. a v první polovině 20. století. Je to doba, kdy byl Krumlov „hlavním městem šumavské fotografie“. Texty se propojují se snímky do vyprávění o městě, jehož podobu sice zná celý svět, ale jehož příběh z doby před pouhými sty lety téměř zmizel z paměti. Součástí akce bude prodej knih za zvýhodněnou cenu: „Krumlov – město pod věží“ za 500 Kč, „Šumava – Krajina pod sněhem“, „Lipno – krajina pod hladinou“ za 400 Kč.