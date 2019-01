Český Krumlov - Tajemství 1. republiky, tak se jmenuje velká hra, ktou na pátek připravilo oddělení pro děti krumlovské městské knihovny. Jste zváni na hraní v prostorách celé knihovny určené pro příchozí děti do 15 let. Jak se žilo dospělým i dětem za 1. republiky? Bylo to jiné než dnes? Úkoly budou připravené pro mladší i starší děti. Vyzkoušíte si své znalosti a dozvíte se třeba i něco nového.