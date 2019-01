Krasetín u Holubova se v sobotu 25. srpna stane centrem moderní hudby. Od 18 hodin začne velký koncert kapely Satisfvcktion, která je na scéně již 25 let a má za sebou bohatou historii. Má na kontě 5 studiových alb, je držitelem vítězství v celonárodní soutěži Rock Made In Gambrinus a hrála po boku slavných zahraničních kapel jako Kiss, Dog Eat Dog či Faith No More. Přijďte si poslechnout akustickou verzi koncertu, na které zazní kromě samotné tvorby Satisfvcktion i slavná píseň od Johnnyho Cashe „Hurt“. V Krasetíně vystoupí také muzikanti z Holubova a okolí.