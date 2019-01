Kouzelný Krumlov i letos nabídne pět dnů bohatého programu





Český Krumlov - Od pátku 27. dubna až do úterý 1. května se Český Krumlov ozdobí do kouzelného hávu a ožije tradičními oslavami příchodu jara a měsíce lásky. Promění se v Kouzelný Krumlov a nabídne bohatý program pro malé i velké.

Pohádkově krásné prostředí středověkého města a magie prvomájové noci - to jsou každoroční oslavy příchodu jara a měsíce lásky v Českém Krumlově. Společné zdobení a stavění máje, výroba doplňků s čarodějnickou tématikou či vystoupení dětských souborů postupně během dne střídá slavnostní zapálení vatry a společné opékání buřtů.

O slavnostním večeru nechybí čarodějnický rej, pálení čarodějnic či lampionový průvod. Na náměstí Svornosti nezapomeňte navštívit májový jarmark s tradičními řemeslnými výrobky.

Program:

MÁJOVÝ JARMARK: 27.04.2018 - 01.05.2018 (Pá-Út) 10:00 - 18:00

STUDENTSKÝ MAJÁLES - TÉMA: SVÁTKY V ROCE: 27.04.2018 (Pá) 10:00 - 13:00

KOUZELNÝ MÁJ U SEIDELŮ: 28.04.2018 (So) 09:00 - 15:00

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE V PIVOVARSKÝCH ZAHRADÁCH: 30.04.2018 (Po) 14:00 - 22:00

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD: 30.04.2018 (Po) 20:30

VYSTOUPENÍ HOLANDSKÉ KAPELY "DE KRABKES": 01.05.2018 (Út) 11:30 - 12:30

ZASAZENÍ STROMU OLGY HAVLOVÉ: 01.05.2018 (Út) 13:00

MÁJOVÉ ODPOLEDNE OTEVŘENÝCH MUZEÍ A GALERIÍ: 01.05.2018 (Út)

Podrobný program najdete na webu města http://www.ckrumlov.info/.