Království lesa na Lipně v sobotu zahajuje sezónu, děti mají vstup zdarma





Lipno nad Vltavou - Lipenský rodinný zábavný park Království lesa v sobotu zahajuje letní sezónu 2018. Návštěvníci, zejména pak děti, se mohou těšit na koncert oblíbeného zpěváka Pavla Callty nebo pohádková vystoupení. Součástí programu bude i sokolnická show, při které se představí sovy a další dravci. Celou sobotu bude návštěvníky provázet Královstvím lesa kejklíř Slávek. První den mají děti do 14 let v doprovodu rodičů vstup do Království lesa a dopravu zdarma.

Program slavnostního otevření:

10:00 – Slavnostní otevření Království lesa kejklířem Slávkem a lišákem Foxem

11:00 – Kolotoč pohádek

13:00 – Koncert Pavla Callty

14:30 – Eliščiny pohádky

15:30 – Dravci a sovy v Království lesa

16:30 – Show kejklíře Slávka

V Království lesa je připraven zajímavý program v průběhu celé letní sezony. Například během květnových a červnových sobot se hosté mohou těšit na loutková divadelní představení pro děti, tvořivé dílny s lišákem Foxem, vystoupení historických šermířů i koncert a workshop afrických bubeníků.