Krumlovská první adventní sobota má program bohatý

Český Krumlov - Na náměstí Svornosti je v 15.15 slavnostní zahájení adventního trhu, v 15.30 můžete vzít děti na Čertovskou pohádku, loutkové divadlo v podání divadla Studna. V 16.30 bude hrát kapela Weeking, country, folk, rock a blues.

V klášterech na vás čeká trh jako z pohádky a řemesla na klášterním dvoře.

Pohádkový klášterní jarmark a otevřené řemeslné dílny pro malé i velké! Získejte dovednosti hrnčíře, brašnáře, sedláře, knihaře, kováře, pekařky, valchářky, sklářky a vytvořte si společně s vašimi dětmi tradiční řemeslný výrobek. Klášterní řemeslníci mají pro vás k zakoupení připravené i výrobky ze svých dílen.

Platidlo Klášterní mince, směnný kurz: 1 mince = 10 Kč

Od 10 do 17 hodin je ANDĚLSKÉ TVOŘENÍ PRO MALÉ I VELKÉ. Přijďte si sami nebo s dětmi vytvořit ozdoby na stromeček, vánoční dekorace, drobné dárky, ručně dělané svíčky, bylinková mýdla, plstěné andělíčky, originální vánoční pohlednice a další výrobky z nejrůznějších materiálů, které provoní, prozáří nebo jen zkrášlí vaši domácnost. Připravena je i výroba kostýmů a pomůcek do andělského průvodu – lampionů, křídel, čelenek či kostýmů (na něj si přineste bílé prostěradlo). Velký sál a Seminární místnosti.

A v 18 hodin zajděte na STAROANGLICKÉ ADVENTNÍ PÍSNĚ - KONCERT KOMUNITNÍHO PĚVECKÉHO SBORU INTERNATIONAL SCHOOL OF PRAGUE. Do klášterního kostela Božího Těla a Panny Marie se potřetí vrací studenti International School of Prague se staroanglickými duchovními skladbami!

Vstupné 80 / 50 Kč, možnost rezervace v Návštěvnickém centru.