Krumlovská výtvarka má ve Zlaté Koruně velkou výstavu

Zlatá Koruna - Tradiční vernisáž výroční výstavy výtvarného oboru se koná v pátek 15. června od 17:00 hodin.

"Opět nás laskavě hostí klášter ve Zlaté Koruně," říká pedagožka Jana Holcová. "Jako několik posledních let. Jelikož výtvarníci nemají obvykle možnost přijít do kontaktu s diváky (na rozdíl od hudebníků), je vernisáž jediná možnost veřejné prezentace se zpětnou vazbou. Je to vlastně největší svátek výtvarky ve školním roce, kde můžete Vy i děti nejen shlédnout výsledky celoročního úsilí, ale také se seznámit komplexně se způsobem práce našeho výtvarného oboru."