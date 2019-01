Krumlovské podzimní recitály zahájí španělský tenor

Český Krumlov - Krumlovské podzimní recitály zahájí v krumlovské synagoze španělský tenor Josep Viader, doprovodí ho klavírista Petr Jiříkovský. Koncert se koná 3. listopadu od 19 hodin, vstupné je 450 korun.

► Josep Viader

Španělský tenor zpíval pro ambasadory Spojených Států na soukromé gala večeři na počest japonského velvyslance Motohide Yoshikawa. Také si zahrál prince v Rusalce od Antonína Dvořáka ve španělském Valladolidu. Kritika španělského tisku napsala: „jemný a procítěný zpěv tenora Josepa Viadera“. Viader má také za sebou tour po Evropě (Velká Británie, Itálie, Francie a Španělsko), při které hrál roli „námořníka“ v opeře Dido a Aeneas od Purcella.

Nejvýraznější aspekty jeho kariéry zahrnují debut v Carnegie Hall v prosinci 2015 v roli Monostata v Mozartově Kouzelné flétně.

V Evropě se prezentoval ve Velké Británii v operních divadlech Longborough Opera jako Lucano v Korunovaci Poppea od Monteverdiho. Zahrál si také postavy Ruize, starého cikána a posla v opeře Trubadůr od Verdiho nebo postavy Dona Basilia či Dona Curzia ve Figarově svatbě od Mozarta.

Během posledních let má za sebou recitály ve španělských městech Barcelona, Madrid, Girona. Mimo Španělsko pak také v Londýně, New Yorku a Severní Karolíně.

Josep vystudoval Manhattan School of Music v New Yorku a aktuálně stále zdokonaluje a prohlubuje své hlasové znalosti ve Florencii v Itálii.

► Petr Jiříkovský

klavírista a dirigent, je jedním z nejvýraznějších českých umělců střední generace. Svou kariéru začal jako klavírista – studoval v Praze, v Paříži a ve Vídni. Kromě sólového vystupování a mnoha aktivit v oblasti komorní hudby rozvíjí od roku 2008 intenzivně svou profesionální dirigentskou dráhu.

Svými vynikajícími výkony si Petr Jiříkovský jako klavírista získal mezinárodní renomé. Je zván na špičková koncertní podia v Evropě, USA, Jižní Americe a Japonsku – např. Mozarteum v Salzburgu, Theatre du Chatelet v Paříži, Doelen v Rotterdamu, Kennedyho Centrum ve Washingtonu, Teatro Alfa v Sao Paulu nebo Suntory Hall v Tokiu. Petr Jiříkovský se představil také na mnohých festivalech jako je Salzburger Festspiele, Schleswig-Holstein, Schwetzingen, Sion-Valais, Colmar, Kyoto Autumn a mnoho dalších.

Petr Jiříkovský je vyhledávaným komorním hráčem. Jeho dlouholetá spolupráce se světově uznávaným houslistou Shlomo Mintzem mu přinesla další příležitosti a opakovaná pozvání do některých zemí. Po úspěšném turné v Argentině a Brazílii (2007) vedl hned v dalším roce klavírní a komorní mistrovské kurzy na Univerzitě v Sao Paolu (listopad 2008).

Jako sólista hrál s mnoha orchestry (Česká Filharmonie, FOK, Pražská komorní filharmonie, Talichova komorní filharmonie), pod vedením vynikajících dirigentů jako je Jiří Bělohlávek, Libor Pešek, James Sedares nebo Jean-Claude Casadesus. Domácí publikum mělo možnost poznat Petra Jiříkovského jako sólistu na recitálech festivalu Pražské jaro nebo v prestižním cyklu Světová klavírní tvorba v pražském Rudolfinu.

Petr Jiříkovský v současné době také vyučuje na Gymnáziu a hudební škole hl. m. Prahy.