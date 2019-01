Krumlovský vodácký maraton 2018

Český Krumlov - Šestnáctý ročník krumlovského vodáckého maratonu se koná od 12. do 13. října 2018.

Maraton startuje v sobotu 13. října v 11 hodin, I. část ve Vyšším Brodě, II. část v Rožmberku nad Vltavou. Registrace na všechny závody, tj. maraton, žákovský maraton a sprint, začíná 1. září.

Žákovský maraton je na programu 13. října, start je ve 13 hodin v kempu na Pískárně.

Sprint je v pátek 12. října od 17 hodin v Českém Krumlově.

SPRINT:

Start: ř.km. 282,6 – t.j. cca 120 metrů nad jezem „U Jelení lávky“ (resp.: “Pod zámkem“) Cíl: ř.km. 282,4 – t.j. cca 80 metrů pod jezem „U Jelení lávky“ (resp.: “Pod zámkem“) Délka sprintu: 200 metrů – to je cca 80 vteřin. Popis: Závod je vypsán pro lodní kategorie K1 M, K1 W, C1, C2, SUP M a SUP W. Závod proběhne vyřazovacím způsobem. Startují vždy 4 lodě najednou od startovního mola, první dvě lodě z jednotlivé rozjížďky postupují do další části závodu. Počet startujících lodí je omezen v jednotlivých kategoriích dle rozpisu: K1 M – 32 lodí K1 W- 16 lodí C1 – 16 lodí C2 – 8 lodí SUP M – 24 lodí SUP W – 8 lodí Po naplnění startovní kapacity bude přihlašování do dané kategorie uzavřeno. Rozdělení do čtvrtfinálových skupin proběhne losem. Pořadatel rozdělí přihlášené závodníky do jednotlivých výkonnostních košů v každé kategorii a provede losování. Losování proběhne ve středu 10.10. 2018 ve 20:00 hodin v loděnici SK Vltava Český Krumlov.

MARATON:

Start:

hromadný v 11:00

I. Vyšší Brod (z kempu Pod Hrází – 36 km) KAJAKY a KANOE

cca 11:00 – start první linie: K2 M, K2 MIX, K2 W

cca 11:05 – start druhé linie: K1 M, K1 MJUN, K1 MVET, K1 SEA, K1 W, K1 WJUN

cca 11:05 – start třetí linie: C1 M, C1 MJUN, C2 M, C2 MVET, C2 TOUR, C2 MIX, C3 and C4

II. Rožmberk nad Vltavou (25 km) RAFTY, PRAMICE, SUP a LODĚ C5 – C9

cca 11:10 start první linie – z vody: P5 M, P5 W a C5 – C9

cca 11:15 start druhé linie – ze břehu: SUP M, SUP W, SUP MVET, SUP MEGA

cca 11:15 start třetí linie – ze břehu: R4 / R6, RAFT TOUR

Raftaři a SUPeři poběží po startu k vodě se svými plavidly a pádly v ruce.

Cíl:

Český Krumlov – na úrovni pivovarské zahrady

parkování v cíli bude možné na parkovišti P2 a dalších označených parkovištích

platí absolutní zákaz vjezdu na náplavku

v cíli na náplavce bude fungovat bufet (teplá polévka, čaj, ovoce, sladkosti – vše v ceně startovného)

Trať pro KAJAKY, KÁNOE:

36 km

WWI-II

9 jezů – přenášky povoleny

povinný přeběh je v Kempu na Pískárně (zde je i občerstvovací stanice)

kilometráž

Trať pro SUP (PADDLEBOARDY), PRAMICE, C5 – C9 a RAFTY

25 km

WWI-II

6 jezů – přenášky povoleny

povinný přeběh je v Kempu na Pískárně (zde je i občerstvovací stanice)

kilometráž

Přeběh v Kempu na Pískárně:

přeběh je povinný pro všechny závodníky

vynechání přeběhu znamená diskvalifikaci – na správný průběh dohlíží rozhodčí

vodáci musí vystoupit na levý břeh a přenést nebo přetáhnout loď vyznačeným koridorem

koridor je cca 150 m dlouhý

v Kempu na Pískárně startuje ŽÁKOVSKÝ MARATON a je zde občerstvovací stanice.

ŽÁKOVSKÝ MARATON:

Start:

Kemp na Pískárně

start je hromadný po projetí (přenesení) prvních lodí závodníků KVM

přibližně ve 13:00 hodin

Cíl:

Český Krumlov – na úrovni pivovarské zahrady (cíl shodný s KVM)

Trať:

řeka Vltava, 6 jezů (přenosy povoleny) 11 km.

Více na www.krumlovskymaraton.com.