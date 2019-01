Český Krumlov - Zájemci se mohou hlásit na tradiční Kurz animovaného filmu v Boudě. Je opět zdarma!

V termínech 9. až 11. listopadu a 16. až 18. listopadu se uskuteční devátý ročník Kurzu animovaného filmu v českokrumlovské Boudě. Určen je především dětem a mládeži ve věku nad 10 let. Vstupné je zdarma. „Vzhledem k časově technické náročnosti a kapacitě kurzu je nutné, aby se zájemci (ve věku od 10ti do 100 let) předem závazně přihlásili na telefonu 734 443 923,“ upozorňuje koordinátor projektu Jiří Muk a dodává, že je o akci každoročně velký zájem. „Kdo se tedy nepřihlásí v dostatečném předstihu, nebude se moci zúčastnit.“ Lektory kurzu budou Ondřej Nový a Jaroslav Klimeš. „Přijďte si rozhýbat vlastní kresbu, loutku nebo sami sebe a objevte kouzlo animovaného filmu,“ vybízejí případné zájemce. Partnery oblíbeného filmového workshopu jsou město Český Krumlov a MŠMT ČR. Organizátorem je Centrum pro pomoc dětem a mládeži v Českém Krumlově, pod které nízkoprahová Bouda spadá.