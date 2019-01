Kurz po maminky po mateřské v knihovně

Český Krumlov - Městská knihovna Český Krumlov zve na informační schůzku pro případné zájemce o účast na vzdělávacích kurzech pro maminky plánující návrat do pracovního procesu. Schůzka v rámci vzdělávacího projektu „V práci jako doma“ se koná v učebně knihovny.

Vracíte se zpět do práce nebo hledáte změnu a máte obavy, jak Vám to půjde? To nemusíte! Městská knihovna v Českém Krumlově ve spolupráci s Attavena o.p.s. připravuje ojedinělý a zajímavý kurz s názvem „V práci jako doma“, který začíná 17. 9. 2018. Kurz je zcela zdarma včetně hlídání dětí, abyste se mohli bez obav a plně věnovat sebevzdělání a seberealizaci. Kurz nabízí možnost z tohoto koloběhu vystoupit, najít si čas pro sebe, naučit se něco, pobavit se a třeba si najít nové známé. Můžete si vybrat z dopoledních nebo odpoledních kurzů. Více o projektu se dozvíte na informační schůzce dne 11. 9. 2018 v Městské knihovně v Českém Krumlově v 10.00 hodin, na stránkách www.vpracijakodoma.cz nebo přímo u koordinátorky projektu Bc. Michaely Lukáčové, mobil: 778 062 713 nebo e-mail: michaela.lukacova@attavena.cz.