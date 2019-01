Lipenská louže





Lipno nad Vltavou – Přijeďte se podívat na stylové zakončení sezony. Obdivujte, jak odvážliví snowboardisté a lyžaři přejíždějí obrovskou louži. To vše na Bílou sobotu u sjezdovky Jezerní, u rybníčku nedaleko parkoviště. Přihlášky do 13.00, samotné jízdy budou od 13.30 hod. Vyhlášení pak v 16.30 hod. Následuje after party. Startovné zdarma.