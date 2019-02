Lipno nad Vltavou - Lipenský mistr vypukne v sobotu ve Skiareálu Lipno.

Do závodu se mohou přihlásit jak malí závodníci, tak i zkušení borci z veřejnosti. Tradiční Lipenský Mistr, tedy OS, SG a SL 2.3. - OS (dvoukolový) + Lipenský letmák (SG) 3.3. - SL (dvoukolový) Kategorie - Masters (od 30 let výše), Open (16 - 29 let).