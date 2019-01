Lipno dětem začne hašením požáru

Lipno nad Vltavou -

Největší množství policistů, hasičů, zdravotnických i horských záchranářů, ale i strážců parku na jihu Čech se představí v sobotu 8. září v rámci akce Lipno dětem aneb Den s Integrovaným záchranným systémem návštěvníkům Lipna nad Vltavou.

Příchozí uvidí například přistávající policejní vrtulník, uhašení nebezpečného požáru, slanění skály horským záchranářem společně se psem. K tomu třeba největší nafukovací hasičské auto u nás, ve kterém mohou děti skákat a otočný simulátor sloužící pro nácvik vyprošťování z převráceného vozidla. „Jedná se o největší akci podobného druhu v Jihočeském kraji. Návštěvníci si prohlédnou atraktivní ukázky práce kompletního množství složek Integrovaného záchranného systému,“ uvedl Vojen Smíšek. „Tato přehlídka má skvělý ohlas nejen u dětí, ale i dospělých už z minulých ročníků. Jedná se o jednu z nejnavštěvovanějších akcí,“ doplnil.

Akce se odehraje v prostoru u Království lesa, kde budou stanoviště jednotlivých složek IZS s ukázkami jejich práce a také úkoly pro malé návštěvníky. Ti se vydají na cestu po jednotlivých stanovištích, kde budou za plnění úkolů dostávat razítka do účastnické karty. Velkým lákadlem je i odměna pro děti, kterým se podaří nasbírat všechna razítka. Ty získají vstup do Království lesa zdarma. Tato výhoda platí pro děti do 14 let v doprovodu dospělé platící osoby. Jednotlivé úkoly jsou připraveny tak, aby děti bavily, ale také aby se něco dozvěděly. Na jednom z policejních stanovišť budou například dávat otisky prstů a velmi oblíbený je také simulátor převrácení a nárazu od BESIP.

„Lipenské přehlídky se zúčastní největší množství policistů v jižních Čechách. Bereme ji velice prestižně a návštěvníkům bude sloužit jako výkladní skříň práce našich policistů,“ uvedl krajský mluvčí Policie ČR Jiří Matzner.

Celý program začne v 11 hodin ukázkou hašení lesního požáru. Vrcholem bude ukázka práce všech složek najednou, při simulovaném přepadení fiktivní benzinové stanice. Akce potrvá až do 16 hodin. Letošní zajímavostí je i to, že se lipenský areál stane v tento den součástí největší přehlídky automobilových veteránů na jihu Čech South Bohemia Classic. Akce se podle organizátorů zúčastní 145 aut, z toho 135 veteránů. „Zhruba od 15.15 hodin bude konvoj projíždět kolem Království lesa a Stezky korunami stromů. Pojedou minimální rychlostí a na sjezdovce budou muset kvůli průjezdové kontrole a fotografování zastavit,“ uvedla Eva Černíková ze společnosti Lipno Servis.