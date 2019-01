Listopadové tvoření ve výtvarném kroužku v Křemži

Křemže – MC Křemílek zve na Výtvarný kroužek se koná ve čtvrtek odpoledne. Téma je Listopadové tvoření.

Kolik je nejrůznějších materiálů? A co všechno se z nich dá vyrobit? Přijďte si užít společné tvoření. Příspěvek na materiál 70,- Kč. Dílna je vhodná pro děti od pěti let, mladší děti mohou přijít s rodiči, na dílnu je nutné se předem přihlásit. Přihlášky a informace na 603 586 747. Dílna bude probíhat od 15:30 do 17:30 v MC Křemílek.