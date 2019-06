Kaplice – Masná žije! - Zveme Vás opět po roce na pohodovou sousedskou slavnost v naší ulici! Zažijete ochutnávky, tvoření, divadla, koncerty, trhy a skvělou atmosféru. To vše v jeden den a to v pátek 14. 6. 2019 od 10 do 22. Pořadatel: Kavárna Kap Café.

Divadlo "Čaj pro princeznu Vřeštilku" zpoplatněno: 80,- děti/ 100,- dospělí