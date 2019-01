Masná žije! V Kaplici mají sousedskou slavnost

Kaplice - Dva dny plné hudby, divadla, ochutnávek a pohody u kávy vás čekají v Kaplici v pátek a v sobotu.

Co se to v ulici Masná bude dít? Přijďte se pobavit na sousedskou slavnost, kterou Kaplice ještě nezažila! V tyto dva dny, blízké Letnímu slunovratu, pro Vás pořadatelé z Kap Café mají ukázku divadel, koncertů, trhů, místních podniků, her pro děti, občerstvení pro rodiče, a spoustu dalšího! Vytvoří pro Vás místo, kde se budete nejen dobře cítit, ale také se v žádném případě nebudete nudit!

V pátek se můžete těšit i na šikovné kaplické mažoretky!