Mezinárodní hudební festival Český Krumlov

Český Krumlov -

Již po sedmadvacáté se v Českém Krumlově uskuteční multižánrová hudební přehlídka evropského významu - Mezinárodní hudební festival, který vedle interpretů patřící ke špičce současné zahraniční a tuzemské hudební scény představí i mladé talentované umělce. Mezi 20. červencem a 11. srpnem nabídne celkem 21 hudebních produkcí různých žánrů - operní galakoncert, symfonické a komorní koncerty, varhanní koncert, autentickou interpretaci, muzikál, swing, folklór i crossover. To vše na atraktivních místech Českého Krumlova, které hudební zážitky umocňují.













Festival zahájí výtvarně pojatá hudební féerie, na níž vystoupí Jiří Bárta, Sooyeon Kim, Christiane Noll a Hugh Panaro, Schola Gregoriana Pragensis ad. Druhý festivalový večer bude patřit dvěma světovým pěveckým hvězdám, které spojuje Metropolitní opera a další prestižní pódia, polskému tenoristovi Piotru Beczałovi a americko-kanadské sopranistce Sondře Radvanovsky. Doprovodí je PKF - Prague Philharmonia pod vedením Leoše Svárovského. Z dalších velkých osobností klasické hudby na letošním ročníku vystoupí například vynikající španělský klavírista Javier Perianes s Filharmonií Bohuslava Martinůa dirigentem Manuelem Hernández-Silvou, nebo korejská violoncellistka Mee-Hae Ryo, která se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Christiana Schulze zahraje jeden z nejkrásnější violoncellových koncertů - Dvořákův Koncert pro violoncello a orchestr h moll.

Festival vzdá rovněž poctu několika osobnostem, jejichž výročí si v roce 2018 připomínáme. Devadesáté výročí úmrtí Leoše Janáčka uctí Wihanovo kvarteto koncertem z jeho tvorby, a hold významné české hudební osobnosti Emilu Friedmannovi Kossuthovi, od jehož narození uplyne v letošním roce sto deset let, vzdá za doprovodu Filharmonie Hradec Králové německá houslistka Tanja Becker-Bender.

Festival nabídne i osvěžující populární žánry. Jeden z nejlepších orchestrů v kategorii etno a world music Cigánski Diabli uvedou spolu se skupinou Čarovné Ostrohy tanečně-hudební představení inspirované operou G. Bizeta s názvem „Carmen Fantasy by Gypsy Devils". Jejich zpracování přináší zcela nový pohled na tento klasický příběh lásky. Autenticitu příběhu umocňují cikánské písně a hudba, které zároveň podtrhují temperament a emocionalitu hlavní hrdinky. Vystoupení je doplněno dynamickým mixem tanečních stylů obohacených o prvky jazzu, etna i flamenca a o výjimečnou virtuozitu, která je neodmyslitelnou součástí uměleckého projevu slovenského souboru. HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica je ojedinělé seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který v počátcích vycházel zejména z lidové tradice. Swingový večer ve stylu Las Vegas připravil zpěvák Jan Smigmator. Spolu s RTV Big Bandem Felixe Slováčka v něm představí především písně George Gershwina, jehož stodvacáté výročí narození si v roce 2018 připomíná celý svět, a dále také slavné melodie Richarda Rodgerse a Lorenze Harta, Duka Ellingtona, Michela Legranda, Cola Portera, Irvinga Berlina, Franka Sinatry, Elly Fitzgerald, Tonyho Bennetta, Barbry Streisand, Deana Martina a dalších. Hosty koncertu budou multižánrová zpěvačka Dasha, „německý Sinatra" Tom Gaebel a taneční skupina Pop Balet. Pro návštěvníky bude připravena také afterparty s casinem Falešných hráčů (ruleta, poker, blackjack), electroswingovým DJ, tanečním parketem s výukou swingového tance, degustačním barem a večerním rautem. Program letošního muzikálového večera akcentuje sté výročí narození vynikajícího amerického skladatele a dirigenta Leonarda Bernsteina. Sólisté z Broadwaye - Christiane Noll, Dee Roscioli, Hugh Panaro a Darius de Haas - za doprovodu Severočeské filharmonie Teplice pod vedením amerického dirigenta Randalla Craiga Fleischera uvedou ukázky z Bernsteinových slavných děl On the Town, Candide, West Side Story ad.

Významné výročí zrcadlí i závěrečný festivalový Česko-Slovenský večer, který spolu s populární kapelou Čechomor, jež příští rok slaví 30 let své existence, a jejich hostující zpěvačkou Martinou Partlovou, Dechovou hudbou Vlado Kumpana, Vojenskou hudbou Olomouc a legendárním slovenským tanečním souborem Lúčnica, oslaví sté „narozeniny" našeho státu.

Festival dává pravidelně příležitost také mladým laureátům interpretačních soutěží. Za doprovodu Jihočeské filharmonie a pod taktovkou Jana Kučery tak budou mimo jiné společně koncertovat jedni z nejnadějnějších houslistů nastupující generace, Miroslav Ambroš a Jaroslaw Nadrzycki. Soudobou hudbu představí na svém koncertu absolutní vítěz Concerto Bohemia, soubor Francisextet.

Zažijte spojení krásných melodií s magickou atmosférou Českého Krumlova při 27. ročníku MHF Český Krumlov 2018!

Předprodej vstupenek v Infocentru Český Krumlov nebo on-line v síti Ticketstream.