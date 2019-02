Český Krumlov - Ve středu od 4 do 7 odpoledne se můžete do Schiele ateliérů v Hradební ulici přijít podívat na mezinárodní výstavu umělců, kteří v ateliérech momentálně tvoří. Jsou to Marek Borsanyi, Anna Steinhäusler, Ondřej Vinš, Lenka Vítková, Viktorie Vinšová.