Michal Šeps s raggae na Windy Pointu

Černá v Pošumaví – První letošní akce na Windy Pointu proběhne v sobotu od 20 hodin. Sezónu zahájí sólové vystoupení Michala Šepse, českého reggae zpěváka a textaře. Právě on otevře bohatou koncertní sezonu na Windy Pointu na břehu Lipna. Letos vás tam čeká celkem jedenáct koncertů.

Zpěvák, textař, hudebník Michal ŠEPS, který miluje reggae hudbu a již od 9 let se věnuje hře na Hammondy, kytaru, bicí a basu. Cestou k hudbě mu byla hra na housle a je skvělým mitátorem dechových nástrojů. V roce 2016 vydal své debutové CD s názvem On Příjde, kmotrem desky se stal Michalův oblíbenec Jarek Nohavica, který je od té doby Michalovým fanouškem. Vystupoval mimo jíné i s Americkou reggae kapelou Big Mountain, která je známá písní Baby I love Your Way.

PS: původně avizovaný koncert Piqi Miqi musel být kvůli vytiženosti interpreta přesunut na jiný termín.