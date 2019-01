Mimořádný vlak Seidel, jízdenky si rezervujte

Českokrumlovsko - České dráhy spolu s Museem Fotoateliér Seidel v roce 2018 opět připravily mimořádný vlak, který sice nebude Josef Seidel řídit, ale jeho fotografie v něm pojedou.

Kaiser Franz Josef Bahn (FJB) byla železniční trať postupně zprovozněná v letech 1868 až 1870 z Vídně do Chebu (Wien – Eger). Koleje s normálním rozchodem 1435 mm vedly od hraničního dvouměstí Gmünd – České Velenice přes České Budějovice, Plzeň do Chebu. Před 150 lety byla otevřena první část trati mezi Českými Budějovicemi a Plzní.

Právě těchto stopadesát let si připomeneme mimořádným vlakem, stejně jako jarních 110 let od narození Františka Seidela v roce 1908. A to vše desátý rok od otevření Musea Fotoateliér Seidel.

Z Českých Budějovic vyjede mimořádný vlak po osmé hodině ranní. S městem se rozloučíme fotografií východního předměstí fotografovaného z obce Doubravice.

Vlak zastaví ve stanici Nové Hrady – Jakule. Tady všichni vystoupíme. Další část výletu za Seidelovými fotografiemi bude střídání krátkých pěších přesunů s jízdou autobusem. Zastavíme se v Byňově, a na delší dobu v Nových Hradech. Zde bude mimo jiné možnost poobědvat. Dále pojedeme do Horní Stropnice, Hojné a Dobré Vody. Z obou vod se vrátíme autobusem do Údolí u Nových Hradů, kde si připomeneme fotografování několika pohlednic ze slavného parku. Plánovaný odjezd vlakem opět ze stanice Jakule bude po sedmnácté hodině a příjezd do Českých Budějovic lze očekávat okolo 19.00 hodin.

Historický, mimořádný vlak využijí České dráhy spolu s Museem Fotoateliér Seidel k připomenutí práce železničářů na 150 let staré trati. Neslibujeme, ale možná budou překvapení.

Jaké bude složení vlaku se necháme překvapit, rozhodně pojede nejméně jedna lokomotiva a několik vagonů.

Více informací naleznete na webu Českých drah. Mimořádný vlak není nafukovací, místo je třeba rezervovat na u pana Mgr. Pavla Kosmaty na tel. 602 123 108, nebo emailem na kosmata@gr.cd.cz.