Monastýrování ve Zlaté Koruně

Zlatá Koruna - Monastýrování – speciální prohlídka kláštera Zlatá Koruna na téma klášterní život - Jak vypadal běžný den cisterciáka v minulosti a dnes? Jak se vstupuje do řádu a co tomu předchází? se koná v sobotu v klášteře. Chystá se i speciální host, který u cisterciáků žil několik let a poví něco o současném životě cisterciáků. Doporučujeme rezervaci, kapacita prohlídky omezena. Rezervace na tel.: 380 743 126 či e-mailu: boucek.jan@npu.cz. Prohlídka začíná v 16:00, délka cca 90 minut. Vstupné 150 Kč.