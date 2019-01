Monika Načeva, Michal Pavlíček α Pavel Bořkovec quartet

Český Krumlov - Krumlovské podzimní recitály 2018 pokračují koncertem Moniky Načevy, Michala Pavlíčka α kvartetu Pavla Bořkovce 10. listopadu v 19 hodin v synagoze. Vstupné je 350 korun.

► Monika Načeva (*1966)

Od 16 let hraje divadlo. Postupně v divadle A-studio Rubín Praha, Ha-divadle Brno a divadle Sklep Praha. Od roku 1992 se začíná zabývat muzikou, poprvé jako zpěvačka skupiny Něžná žláza.

V roce 1994 natáčí své první rockové album „Možnosti tu sou...“ s producentem a autorem většiny písní Michalem Pavlíčkem. Vzniká tak kapela Načeva, která často vystupuje live.

O dva roky později r.1996 vychází cd „Nebe je rudý“ trip-hopově laděné, které natáčí už s novými muzikanty. Z tohoto cd nejvíce vyniká skladba „Měsíc, ke které je natočen videoklip a který získává cenu za nejlepší český klip toho roku.

Kapela se opět rozpadá a Načeva se pouští do elektronických vod. Potkává anglického Dj-e Gus aka Lazlo Legezer /nyní kapela My Toys like me/, žijícího v té době v Praze a vzniká v roce 1998 experimentální album „Mimoid“, na kterém spolupracují také hudebníci z minulé desky, bubeník V.Pecha a basisita M.Koval. Desku representuje výrazný videoklip „Tvůj úsměv“.

Po první mateřské dovolené v roce 2001 Načeva točí album „Fontanela“ s bubeníkem V.Pechou. Ke spolupráci oslovují manžele Ditrichovi z kapely Hypnotix a poté také P.Piňose a Létající koberec.

Po druhé, delší mateřské pauze v roce 2007 vydává cd „Mami“ opět s Michalem Pavlíčkem a novým spolupracovníkem turntablistou Dj-em Five. Cd vychází v časopise Respekt. Pár měsíců před tím Načeva vydává ve své režii limitovaný singl „Tyhle dny“, který je natočen pouze na vinylu. Od této doby vystupuje Načeva spolu s M.Pavlíčkem a Dj-em Five live dohromady i zvlášť. Všechna natočená alba jsou postavena na spolupráci Načevy se spisovatelem a básníkem Jáchymem Topolem.

V roce 2009 doprovází Načeva spolu s D.Cajthamlem výstavu „Dekadence v Českých zemích 1880-1914“ do Bruselu. Jejich remix známé skladby Serge Gainsbourga „La Décadanse“ je zaznamenána na vinylu „Dekadence – In Morbid Colours“.

► Michal Pavlíček (*1956)

Hudební skladatel, kytarista, zpěvák, producent a textař. Vystudoval Filmovou fakultu AMU v Praze. Je výraznou osobností a spolutvůrcem rockového Pražského Výběru. Je zakladatelem a autorem hudby skupiny Stromboli. Působí též ve formacích BSP, Trio a Supergroup. Jeho píseň Země vzdálená s textem Ivana Hlase se stala jedním z hitů devadesátých let. Jako autor a interpret se podílel na CD Zuzany Michnové, Moniky Načevy, Báry Basikové, Kamila Střihavky, Richarda Müllera a dalších. Je autorem hudby k mnoha divadelním představením, např. Akvabely, Velice modrý pták, Višňový sad. Napsal také hudbu k řadě televizních inscenací a seriálů, např. Konec velkých prázdnin, Oběti, Dobrá čtvrť, Místo v životě, Život je ples, Cesty domů, k celovečerním filmům např. Proč, Stínu neutečeš, Na půdě, Odcházení, Přijde letos ježíšek, Agáva. Je autorem hudby k baletům např. Zvláštní radost žít, Kráska a zvíře nebo Malý princ/Slovenské národní divadlo/. Jako skladatel se prosadil i na zahraniční scéně. Napsal symfonickou hudbu k pěti dílům historického seriálu BBC Červený Bedrník, k dětskému seriálům Outlaw a je jedním z autorů hudby k britskému fantasy seriálu Merlin IV. Zkomponoval hudbu k představení pro Laternu magiku Minotaurus a Hádanky, k muzikalům Klaun, Excalibur, Obraz Doriana Graye, Dáma s kaméliemi. Byl spoluauorem a hlavním protagonistou hudebních pořadů České televize Na Kloboučku. Vydal přes 70 nosičů CD a DVD. Získal mnoho ocenění i několik zlatých desek. Jeho DVD Beatová síň slávy se stalo double-platinové a získalo hudební cenu Anděla.V roce 2016 vstoupil do síňě slávy a získal cenu Anděla za celoživotní tvorbu.

► Pavel Bořkovec Quartet

Kvarteto letos slaví pět let společné spolupráce a za tu dobu se mu podařilo na sebe upozornit především nevšední dramaturgií. Kromě uvádění děl klasické kvartetní literatury i soudobých děl svých vrstevníků leží těžiště práce PBQ v kvartetním díle Pavla Bořkovce – jeho kompletní dílo kvarteto natočilo pro Český rozhlas. Violista kvarteta Matěj Kroupa je Bořkovcovým pravnukem a kromě propagování Bořkovcova díla se také věnuje komponování hudby – je mimo jiné i autorem hudby k novému filmu Miroslava Krobota Kvarteto. PBQ se na této hudbě významně podílel.

I tím je kvarteto výjimečné: dva členové (Matěj Kroupa a Alexey Aslamas) komponují a aranžují, to zvyšuje soběstačnost PBQ a zároveň ho posouvají k multižánrovému přesahu. Důkazem je spolupráce s Michalem Pavlíčkem a Monikou Načevou. Snaha kvarteta soustavně uvádět soudobou českou hudbu vyústila mimo jiné ve spolupráci s Jiřím Adámkem a Martinem Smolkou na komorní opeře Bludiště seznamů.