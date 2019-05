Muzejní noc v Regionálním Krumlově

Český Krumlov – Regionální muzeum zve na netradiční zážitek z noční návštěvy muzea, a to v sobotu od 19 do 23 hodin. Vstup do muzea zdarma! Ve stejném termínu se koná i muzejní noc v MUSEU FOTOATELIÉR SEIDEL v Česikém Krumlově. Rezervace NUTNÁ!!! Telefonicky na čísle +420 736 503 871 nebo na http://www.seidel.cz Festival muzejních nocí 2019 pořádá Asociace muzeí a galerií České Republiky s podporou Ministerstva kultury ČR. http://www.muzejninoc.cz