Muzeum Frymburk mapuje dějiny Lipenska

Frymburk - Muzeum ve Frymburku mapuje život v oblasti v posledních staletích i nejradikálnější proměnu, která přišla se stavbou přehrady. V muzeu jsou proto, mimo jiné, i některé exponáty dávno ztracené pod vodou. Posláním frymburského muzea je sběr historických předmětů a artefaktů z území bývalé fary Frymburk, zahrnující 12 okolních obcí a osad. Spolu s muzeem vznikla i dobrovolná organizace Frymburská muzejní a vlastivědná společnost. Obě organizace se systematicky zabývají schraňováním, odborným ošetřováním a prezentací všeho zajímavého, včetně exponátů prakticky ztracených pod vodou blízké Lipenské přehrady. Vlastní výstavní prostor je umístěn v přízemí. V prvním patře byly vytvořeny a vybaveny depozitáře muzea a pracovna. Ve dvoře muzea pak byla pod přístřeškem zřízena venkovní expozice.

K vidění je stálá výstava, kde nechybí pravěké nástroje, ale i různé předměty denní potřeby, pocházející z doby od 13. století až do současnosti, nebo díla básníka Šumavy Adalberta Stiftera. Hřebíky na dřevěném sloupku z fasády staré radnice ze začátku minulého století znázorňují, kolik lidí odešlo bojovat a počty válečných příspěvků. Po válce sloupek zmizel, historici ho objevili v Českém Krumlově. Odtud byl zápůjčkou vrácen do Frymburku. Padesát let staré snímky, které ležely v archivu, ukazují, jak některé domy postupně mizely pod lipenskou hladinou. Frymburk kdysi už své muzeum míval. To vzniklo v roce 1923 a fungovalo až do roku 1945. Znovuotevřeno bylo opět až v dubnu 2010.

Muzeum a Informační centrum se nachází v horní části náměstí, v budově čp. 5.

Otevírací doba:

Po celý rok mimo červenec a srpen:

Po – Pá: 8.00 – 11.30 12.30 – 16.00 hod

Sobota: zavřeno

Neděle: zavřeno



Červenec a srpen 2019:

Po – Pá: 8.00 – 11.30 12.30 – 18.00 hod

Sobota: 8.00 – 12.00 13.00 – 18.00 hod

Neděle: 8.00 – 12.00 13.00 – 18.00 hod