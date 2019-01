Sestry Sv. Kříže zvou do sálu na faru v Kájově každého, kdo by si chtěl s jejich pomocí vyrobit adventní věnec. Pro zájemce mají zajištěno chvojí, korpusy na věnec a drát.

„Přineste si sebou různé ozdoby, bodce, svíčky, stuhy a hlavně chuť tvořit,“ zvou sestry. Tato adventní dílna se koná dnes, v pondělí 27. listopadu, od 15 do 18 hodin a také pozítří navečer, ve středu 29. listopadu, od 17 do 19 hodin.