Na horském kole z Českého Krumlova do Frymburka

Český Krumlov/Frymburk - Středně náročná trasa pro horská kola vede po značené modré turistické trase (E10) z centra Českého Krumlova kolem zámekcé zahrady přes Dubík a Malotín do Slavkova, kde si můžete prohlédnou středověkou tvrz, do Světlíka a dále po zelené turistické trase (E10) kolem rozlehlého rašeliniště, kde se těží rašelina, a kolem přírodní památky Rašeliniště Bobovec do Vřesné a do Frymburka. Na této překrásné trase, která vede místy po nezpevněných lesních cestách, nastoupáte něco přes 700 metrů.

Zajímavosti: pozůstatek bývalé gotické tvrze z konce 13. století ve Slavkově, zřícenina tvrze ze 13. století v Pasovarech, rašeliniště u Světlíka

Dělka trasy: 32 kilometrů