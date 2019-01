Na radnici v Křemži je k vidění výstava Procházka Křemežskem





Křemže - Výstava nazvaná Procházka Křemežskem od Franze Josefa po T.G.M. je k vidění v sále radnice ve Křemži.

Na výstavě jsou vystaveny fotografie, drobné předměty a dokumenty, ale především fotografie učitele Antonína Bednáře. Potrvá do 13. května a bude otevřena denně od 13 do 18 hodin, o víkendech a svátcích od 10 do 18 hodin. Na letošní výstavě, kterou pořádá Úřade městyse Křemže, bude představena poslední část fotografií křemežského rodáka pana Antonína Bednáře (1882–1967), ředitele měšťanských škol, z jeho Alba městyse Křemže.

Celou výstavou Vás budou provázet také dokumenty z českobudějovické rodiny gymnazijního profesora Jana Roubala a křemežské rodiny krejčího a drobného obchodníka Jana Bednáře.

Současně si Vás městys dovoluje pozvat na besedu o výstavě ve čtvrtek 3. května v 18 hodin v sále radnice.