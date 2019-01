Na Silvestra si vyšlápněte na Vítkův Hrádek

Vítkův Hrádek - Na Silvestra si můžete vyšlápnou na Vítkův Hrádek s rozhlednou, nejvýše položený hrad v Čechách (1053 m n.m.), a to z parkoviště na Svatém Tomáši. Otevřeno bude od 10 do 16 hodin, ale pokud se najde dost lidí, kteří by tam chtěli počkat na Nový rok, a většinou to tak bývá, budete se tam moci pobavit u ohně a muziky nejméně do půlnoci. Stánek s punčem, svařeným vínem a dalším občerstvením nebude chybět, ke kytaře zasedne jako obvykle Lojza Pták.